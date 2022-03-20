Шалимов о 0:1 с «Химками»: «Сильный удар по «Уралу». Нельзя проигрывать команде с последнего места»

описал проблемы «Урала» в матче 22-го тура с «Химками» (0:1).

– Мало что получилось. У нас проблема впереди, нам нужно создавать больше моментов. И реализовывать их тоже. Пока что не получается.

Такой результат – удар сильный, конечно. Эту игру ни в коем случае нельзя было проигрывать. Есть вопросы к себе по заменам. На 4 защитника перешли рано при счете 0:0. Надо будет отдыхать, потом приводить себя в порядок и двигаться дальше.

– Как новичков оцените?

– Понятно, что у них адаптация, нужно время. Но времени особо нет, когда мы берем игроков, мы на что-то рассчитываем, результат нужен быстро.

Тяжело. Домашний матч. Пришли болельщики на стадион, и так нельзя – игра с командой, которая занимает последнее место в турнирной таблице, а мы ее проигрываем, – заявил главный тренер .