Экс-врач «Спартака» Лю о травме Айртона: «Уже не вернется на поле в этом сезоне, думаю»

Лю Хуншэнь оценил травму защитника Айртона.

Бывший врач красно-белых высказался после матча между московским клубом и «Нижним Новгородом» (1:1), в котором игрок получил повреждение.

«Я посмотрел игровой эпизод — это просто было ужасно! Удивлен, как игрок не был удален с поля. Он чуть не сломал бразильцу ногу.

Лукаса можно поздравить, ему очень повезло. Все могло закончиться для него гораздо хуже. Контузия мышц не так страшна, как разрыв или перелом кости. Обычно от таких травм восстанавливаются за 1-2 месяца. Но процесс может затянуться, так случается довольно часто.

Думаю, Айртон уже не вернется на поле в этом сезоне», — сказал Лю.

Оййй, как жутко наступили на ногу Айртону. Судья не свистнул даже фол – объяснил игрой в мяч