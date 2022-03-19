«Химки» об уходе Ламкеля Зе: «Его агенты решили еще раз заработать, наверное»

Роман Терюшков прокомментировал отъезд из «Химок».

Член наблюдательного совета подмосковного клуба высказался после того, как камерунский форвард решил расторгнуть контракт.

«Действительно рассчитывали на Зе, но что делать, ФИФА, видите, как подсунула такой привет. Это нападающий, которого мы искали, как мне кажется, достаточно удачно нашли, в аренду взяли, в России в принципе таких немного.

Но сам Зе не хотел уходить, здесь в большей степени, наверное, сыграли роль его европейские агенты, которые еще раз решили заработать при той возможности, которую им дали ФИФА и УЕФА. Ничего страшного нет, конечно, будем дальше играть и продолжать борьбу.

Конечно, и на Дагерстоля рассчитывали, но нет ничего страшного, с Сергеем Николаевичем [Юраном] тоже разговаривали, будем выходить из ситуации, будем биться в любом случае. Может быть, кого-то из наших молодых игроков откроем с новой стороны.

Больше нет иностранных игроков, которые изъявили желание покинуть команду, все они давно с нами. И Зе тоже не особо сильно хотел уезжать, я так понимаю, что его кто-то сбил с правильного настроя, потому с ним и Сергей Николаевич разговаривал, но он поменялся в течение одного дня», – сказал Терюшков.

Ранее сообщалось, что Ламкель Зе вернулся в «Антверпен».