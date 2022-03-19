Хави о травме Бензема: «Ощутимая потеря для «Реала», Карим – одна из лучших «девяток» мира»

Хави высказался о влиянии травмы форварда «Реала» Карима Бензема на предстоящее класико.
Форвард мадридцев получил повреждение икроножной мышцы в конце игры 28-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (3:0) и не выступит в 29-м туре.
«Бензема – одна из лучших «девяток» мира. Это ощутимая потеря, но наш подход к игре она не изменит. А вот «Реала» – возможно. Как заменить Бензема – вопрос к Анчелотти, но у него вариантов хватает.
Что касается Ла Лиги, нам будет сложно ее выиграть, даже если мы завтра победим. «Реал» потерпел 2 поражения за 28 матчей, ему понадобится проиграть еще 3 раза», – сказал главный тренер «Барселоны».
Хави: «Барса» подошла к «Реалу» в хороший момент, но это ничего не значит – будет сложно. Мы верим в то, что делаем»