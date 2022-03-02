Рыбус, Шиманьски и Аугустыняк не планируют уезжать из России до лета

Мачей Рыбус и не собираются уезжать из России до лета.

По данным Sportowe Fakty, Рыбус не планирует досрочно расторгать контракт с «Локомотивом». У Мачея русская жена и два ребенка, и это ставит его в сложную ситуацию. Шиманьски тоже не планирует разрывать договор с .

Отмечается, что оба игрока хотели бы покинуть Россию. Контракт Рыбуса с истекает летом, а у Шиманьского будет несколько предложений.

Еще один поляк, выступающий в , – это игрок Рафал Аугустыняк. Его позиция схожа с мнениями Рыбуса и Шиманьского. Недавно «Урал» предложил Аугустыняку новый контракт на 3 года, но агенты игрока приостановили переговоры. Действующий контракт Аугустыняка истекает летом, после его истечения игрок покинет клуб.

Стало известно, что польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк хочет уйти из клуба.