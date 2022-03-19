Мостовой об отмене гола Промеса с пенальти: «Такое могло произойти только со «Спартаком». Впервые в жизни увидел»

прокомментировал эпизод с незасчитанным голом с пенальти.

При ударе с 11-метровой отметки в матче против «Нижнего Новгорода» полузащитник попал себе в ногу. После просмотра видеоповтора гол был отменен.

«Не понял, почему не дали красную карточку игроку «Нижнего». При повторе видно, что нарушение было однозначно.

При моменте с пенальти Промеса я даже сначала не понял, что произошло. Я такое вообще впервые в жизни увидел. Ощущение, что такое могло произойти только со «Спартаком». Но мне это правило непонятно», – сказал бывший футболист сборной России.