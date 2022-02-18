Магуайр опроверг слухи о конфликте с Роналду из-за капитанства: «Одна из ложных новостей о «Ман Юнайтед». Мы едины»

опроверг слухи о конфликте с из-за капитанской повязки.

Ранее таблоид Mirror заявил, что нападающий хочет быть капитаном , так как защитник не справляется с этими обязанностями и сопутствующим давлением. Mirror утверждает, что из-за этого у игроков возник конфликт.

«Я видел много ложных новостей о «Манчестер Юнайтед», и это одна из них.

Не буду комментировать все, что там написано, но это нужно было прояснить. Мы едины и сосредоточены на воскресном матче [с «Лидсом»]», – написал Магуайр в твиттере.

Рэшфорд о слухах про недовольство Роналду: «Хватит искать разногласия. Мы теперь придумываем это на ходу?»