Магуайр опроверг слухи о конфликте с Роналду из-за капитанства: «Одна из ложных новостей о «Ман Юнайтед». Мы едины»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр опроверг слухи о конфликте с Криштиану Роналду из-за капитанской повязки.

Ранее таблоид Mirror заявил, что нападающий хочет быть капитаном «Манчестер Юнайтед», так как защитник не справляется с этими обязанностями и сопутствующим давлением. Mirror утверждает, что из-за этого у игроков возник конфликт.

«Я видел много ложных новостей о «Манчестер Юнайтед», и это одна из них.

Не буду комментировать все, что там написано, но это нужно было прояснить. Мы едины и сосредоточены на воскресном матче [с «Лидсом»]», – написал Магуайр в твиттере.

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