Тихонов об отстранении сборной России по футболу: «Надеяться на другое решение CAS было сложно. Давайте устроим свой футбольный турнир, чтобы было на зависть всем!»

Теги Сборная России по футболу Александр Тихонов CAS ЧМ-2022 Футбол

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение CAS оставить в силе отстранение сборных России по футболу.

«Надеяться на другое решение CAS было крайне сложно. Про предстоящий ЧМ можно забыть. CAS и все остальные – подневольные организации. Генеральными спонсорами всех и вся являются компании США. Американцев надо вообще изолировать от всего мира китайской стеной и не выпускать за пределы океана.

Чем хуже нам делают, тем быстрее мы решим собственные проблемы. Сейчас мы должны сконцентрировать свое внимание на подготовке спортсменов, организации внутренних соревнований и финансировании российского спорта в целом. Давайте устроим свой такой футбольный турнир, чтобы было на зависть всем!» – сказал Тихонов.

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