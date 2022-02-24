Де Дзерби о ситуации на Украине: «Здесь нет героев, но я не мог отвернуться от болельщиков и убежать»

рассказал, как переживает вооруженный конфликт.

«Я остаюсь в своей комнате. Сегодня не самый хороший день.

Пока это не произошло, я ждал, что федерация приостановит сезон. Однако я не уехал. Я здесь для того, чтобы заниматься спортом, и я не мог отвернуться от болельщиков.

Здесь 13 бразильских игроков и мой персонал. Мы могли бы вернуться домой, но предпочли подождать.

Здесь нет героев, но наша работа ставит нас перед ответственностью. Мы должны были играть в субботу, так что я не мог убежать.

Это трудно объяснить нашим родственникам, которые писали нам, прося вернуться. На данный момент мы надеемся, что правительство и посольство помогут нам. Я настроен оптимистично, и если бы я мог вернуться в прошлое, я бы сделал тот же выбор», – сказал главный тренер SportItalia.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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