Артем Ребров: «Ананидзе правда прятался в шкафу, чтобы не лететь в Комсомольск-на-Амуре. Его задело, что у него что-то болело, а в «Спартаке» не поверили»

рассказал, как хавбек прятался в шкафу на базе «Спартака».

«Джаник – потенциально самый сильный и самый талантливый мальчик, которого когда-либо видел. Недавно в команде общались, речь про Ананидзе зашла, Джика говорит: «Да ему уже 30 лет». Я в шоке: как 30? Для меня он все тот же маленький мальчик, невозможно поверить, что ему уже 30.

Конечно, самое запоминающееся – когда он в шкафу на базе спрятался, чтобы не лететь в Комсомольск-на-Амуре [на кубковый матч в 2014 году]. Да, это правда! История такая: у Жано что-то болело, но ему не поверили. Ситуация задела, что ему не доверяют, менталитет-то горячий – вот он и устроил такой протест.

А туда же летели не все, часть игроков основы оставалась, мы просто тренировались. Приходим с тренировки, видим все эти новости, поверить не можем. Оказалось, он действительно залез в шкаф в номере, на звонки и сообщения не отвечал. В номере его искали, но шкаф проверять не стали. Надо уже было улетать, в итоге автобус уехал без него.

При этом еще раз проговорю: Джаник не просто не захотел лететь, его задело, что ему не доверяют, вот и исполнил такое представление», – сообщил технический координатор и экс-вратарь в блоге на .

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