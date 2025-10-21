  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» попросил КОНКАКАФ не разрешать проведение матча «Барсы» и «Вильярреала» в США
45

«Реал» попросил КОНКАКАФ не разрешать проведение матча «Барсы» и «Вильярреала» в США

«Реал» попросил КОНКАКАФ не разрешать проведение матча Ла Лиги в США.

Напомним, УЕФА в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть 20 декабря в США. «Реал» выступает против этого решения и обратился в Национальный спортивный совет Испании (CSD).

По информации As и Cadena SER, мадридский клуб также направил письмо в КОНКАКАФ, попросив не допускать проведение этой игры в Северной Америке. Отмечается, что в CSD «сливочные» обратились уже второй раз – клубу пока не сообщили решение по этому вопросу. 

Лапорта о вмешательстве «Реала» в вопрос матча в США: «Мы привыкли к таким вещам – они могут делать то, что считают нужным. Устроим настоящий праздник болельщикам в Майами»

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?900 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
logoЛа Лига
logoБарселона
КОНКАКАФ
logoРеал Мадрид
logoВильярреал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Схройдер отказал «Спартаку». Экс-тренер «Аякса» решил, что работа в России может «негативно повлиять на его репутацию и вызвать волну негатива в Нидерландах» (Legalbet)
2012 минут назад
«Спартак» выиграл впервые за три матча. Дальше – «Оренбург» и «Краснодар»
214 минут назад
«Спартак» выиграл группу с «Динамо» Махачкала, «Ростовом» и «Пари НН» в Кубке России
920 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» победил «Динамо» Махачкала, ЦСКА принимает «Акрон», «Зенит» сыграет с «Оренбургом» в среду
13925 минут назад
Савиола о Месси: «Весь футбольный мир хотел, чтобы он выиграл ЧМ, Лео осчастливил всех нас. Я чувствую, что мы приближаемся к концу замечательной истории»
726 минут назад
«Спартак» обыграл «Динамо» Махачкала – 3:1! Дмитриев забил и ассистировал Массалыге, Заболотный не реализовал пенальти
12926 минут назад
Заболотный не забил «Махачкале» с пенальти – Волк парировал. Судья Танашев несколько минут не мог изучить повтор фола Аларкона из-за проблем со связью
1531 минуту назад
Лига чемпионов. «Барса» принимает «Олимпиакос», «Кайрат» играет с «Пафосом», «Ман Сити» в гостях у «Вильярреала», «ПСЖ» – у «Байера», «Арсенал» против «Атлетико»
7239 минут назадLive
Шмейхель хочет, чтобы Магуайр был капитаном «МЮ»: «У него есть все качества, которые нужны хорошему лидеру. Бруну – фантастический игрок, но иногда мне не нравится язык его тела»
641 минуту назад
Семшов про «Спартак»: «Удивительно, что в РПЛ не забил ни один русский игрок. Вроде бы народная команда, а на выходе – международная. Есть вопросы по игре, о чемпионстве я бы не говорил»
1641 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» – «Олимпиакос». 1:0 – Фермин открыл счет, Рэшфорд, Ямаль и 17-летний Дро Фернандес играют. Онлайн-трансляция
9941 секунду назадLive
Агент Барбоза о Сафонове: «Варианты с «Валенсией», «Брагой» и «Спортингом» сейчас не выглядят реально. В топовых командах Испании и Португалии в основном есть вратари»
3 минуты назад
«Глушенкова отдали фактически за муку «Зениту», подарили. С Бариновым может случиться то же самое». Канищев об интересе петербуржцев к хавбеку «Локомотива»
16 минут назад
«Барса» забила в 23 матчах ЛЧ подряд (59 голов) – второй результат клуба. Рекорд был при Гвардиоле – 29 игр
314 минут назад
«Кайрат» – «Пафос». Жоау Коррейя удален на 4-й минуте. Онлайн-трансляция
1135 минут назадLive
Рамос о класико: «Я мадридиста до самой смерти. Надеюсь, «Реал» победит, а мой брат Мбаппе проведет отличный матч, я его замотивирую»
435 минут назад
Чемпион мира-1970 Леао о Неймаре: «Он уже не тот, и проблемы сборной Бразилии не решит. Физически он не готов, знает, что хочет сделать, но не может. Нет той мышечной реакции»
348 минут назад
Харри Магуайр: «В последний раз играл на «Энфилде» за «МЮ», возможно. Было сложно не выигрывать тут 7 лет, это не давало мне покоя. Было важно поставить галочку»
150 минут назад
ЦСКА – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
351 минуту назад
Погребняк про Гарсию в «Спартаке»: «Это не Клопп, не Моуринью, чтобы обращать внимание. То, что происходит в клубе, непонятно. Значит, у них какие-то другие цели, нежели выиграть трофей»
8сегодня, 16:09