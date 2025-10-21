«Реал» попросил КОНКАКАФ не разрешать проведение матча «Барсы» и «Вильярреала» в США
«Реал» попросил КОНКАКАФ не разрешать проведение матча Ла Лиги в США.
Напомним, УЕФА в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть 20 декабря в США. «Реал» выступает против этого решения и обратился в Национальный спортивный совет Испании (CSD).
По информации As и Cadena SER, мадридский клуб также направил письмо в КОНКАКАФ, попросив не допускать проведение этой игры в Северной Америке. Отмечается, что в CSD «сливочные» обратились уже второй раз – клубу пока не сообщили решение по этому вопросу.
Лапорта о вмешательстве «Реала» в вопрос матча в США: «Мы привыкли к таким вещам – они могут делать то, что считают нужным. Устроим настоящий праздник болельщикам в Майами»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
