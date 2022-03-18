Роналду не хочет уходить из «МЮ» летом, даже если клуб не попадет в ЛЧ

Форвард Криштиану Роналду готов играть за до конца контракта.

Как информирует The Telegraph, 37-летний португалец хочет остаться в клубе даже в том случае, если тот не будет выступать в в следующем сезоне.

При этом подчеркивается, что в Европе крайне мало (или вовсе нет) клубов, желающих и имеющих возможность платить Роналду столько же, сколько он зарабатывает в «МЮ». Зарплата нападающего – около 775 тысяч фунтов в неделю, больше, чем у любого другого футболиста .

Со статистикой выступлений Роналду можно ознакомиться здесь.