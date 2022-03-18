Роналду не хочет уходить из «МЮ» летом, даже если клуб не попадет в ЛЧ

Форвард Криштиану Роналду готов играть за «Манчестер Юнайтед» до конца контракта.
Как информирует The Telegraph, 37-летний португалец хочет остаться в клубе даже в том случае, если тот не будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
При этом подчеркивается, что в Европе крайне мало (или вовсе нет) клубов, желающих и имеющих возможность платить Роналду столько же, сколько он зарабатывает в «МЮ». Зарплата нападающего – около 775 тысяч фунтов в неделю, больше, чем у любого другого футболиста АПЛ.
Со статистикой выступлений Роналду можно ознакомиться здесь.