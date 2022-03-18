Гвардиола о тратах в футболе: «Нужно инвестировать больше других, иначе лучших игроков заберут. «МЮ» при Фергюсоне тратил больше «Челси»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола деньги Футбол

Пеп Гвардиола высказался о тратах в мировом футболе.

Тренер «Манчестер Сити» ответил на просьбу сравнить траты «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Суть не в сравнениях, я там не работал и не знаю всего. «Юнайтед», выигрывавший титулы при Фергюсоне, тратил больше, чем «Челси». Они не были исключением.

Бывают исключения из правил, потому что футбол прекрасен. Иногда команда вроде бы не заслуживает [титул], но берет его, но в этом и есть прелесть футбола.

Как правило, нужно инвестировать больше других клубов, потому что [иначе] они заберут лучших игроков», – сказал Гвардиола.

1,3 млрд на трансферы за 11 лет, максимум в ЛЧ – 1/4 финала. Так работает «МЮ»

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