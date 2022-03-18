Гвардиола о проблемах с настроем на Кубок Англии: «Как можно спрашивать о подобном? «Ман Сити» всегда играет словно в последний раз»

Главный тренер остался недоволен вопросом журналиста.

– Сложно ли мотивировать футболистов перед матчем Кубка Англии, когда впереди маячат более крупные призы?

– Как вы можете спрашивать меня о подобном, когда мы на протяжении этих шести лет показываем, что проводим каждый матч в каждом турнире так, будто он последний в нашей жизни? Нельзя задавать такие вопросы.

Мы уважаем , и здорово, что мы будем играть на «Уэмбли», в полуфинале.

Мы знаем, как тяжело будет играть на выезде против «Саутгемптона». Но, простите, я верю в свою команду. Может казаться, что все пропало, но я, как тренер, верю в то, что мои игроки сделают все ради победы в каждом соревновании, – сказал Гвардиола.

и «Манчестер Сити» встретятся 20 марта, начало – в 18:00 по московскому времени.