Каземиро: «Симеоне изменил «Атлетико», теперь команда борется за Ла Лигу и ЛЧ. Очень уважаю его»

Полузащитник похвалил работу во главе «Атлетико».

«То, что Симеоне сделал с «Атлетико», заслуживает уважения со стороны всех, кто связан с футболом. Эль Чоло изменил клуб. До него это была одна команда, теперь – совсем другая.

Сейчас «Атлетико» борется за победу в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов. Я отношусь к нему с огромным уважением», – заявил бразилец.

Симеоне тренирует с 2011 года, он выиграл с командой Ла Лигу (дважды), Кубок и Суперкубок Испании, Лигу Европы (дважды) и Суперкубок Европы (дважды). Также аргентинец два раза доходил до финала Лиги чемпионов.

Симеоне о победе «Реала» над «ПСЖ»: «Такая ремонтада достойна восхищения»