Каземиро: «Симеоне изменил «Атлетико», теперь команда борется за Ла Лигу и ЛЧ. Очень уважаю его»

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Полузащитник «Реала» Каземиро похвалил работу Диего Симеоне во главе «Атлетико».

«То, что Симеоне сделал с «Атлетико», заслуживает уважения со стороны всех, кто связан с футболом. Эль Чоло изменил клуб. До него это была одна команда, теперь – совсем другая.

Сейчас «Атлетико» борется за победу в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов. Я отношусь к нему с огромным уважением», – заявил бразилец.

Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года, он выиграл с командой Ла Лигу (дважды), Кубок и Суперкубок Испании, Лигу Европы (дважды) и Суперкубок Европы (дважды). Также аргентинец два раза доходил до финала Лиги чемпионов.

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