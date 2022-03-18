Каземиро о Мбаппе: «Уверен, «Сантьяго Бернабеу» и болельщики «Реала» его впечатлили. Он топ-игрок»

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Каземиро считает, что стадион «Реала» произвел впечатление на Килиана Мбаппе.

– Как думаешь, Мбаппе остался под впечатлением от строительства нового «Сантьяго Бернабеу», от его будущего вида?

– Уверен, что «Бернабеу» его впечатлил, потому что меня он впечатляет каждый день. 

Но что действительно должно было впечатлить Мбаппе, так это болельщики, которые гнали нас вперед до конца и сыграли очень важную роль в победе «Мадрида» над «ПСЖ».

– Слышал о разговорах про то, что Мбаппе и Холанд могут усилить «Реал»?

– Они не игроки «Мадрида», поэтому большего я сказать не могу. Это топ-игроки, доказавшие свой уровень. Я вижу, как они играют и забивают, отличные футболисты, – сказал полузащитник «Реала».

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