Каземиро о Мбаппе: «Уверен, «Сантьяго Бернабеу» и болельщики «Реала» его впечатлили. Он топ-игрок»

считает, что стадион «Реала» произвел впечатление на .

– Как думаешь, Мбаппе остался под впечатлением от строительства нового , от его будущего вида?

– Уверен, что «Бернабеу» его впечатлил, потому что меня он впечатляет каждый день.

Но что действительно должно было впечатлить Мбаппе, так это болельщики, которые гнали нас вперед до конца и сыграли очень важную роль в победе «Мадрида» над .

– Слышал о разговорах про то, что Мбаппе и Холанд могут усилить «Реал»?

– Они не игроки , поэтому большего я сказать не могу. Это топ-игроки, доказавшие свой уровень. Я вижу, как они играют и забивают, отличные футболисты, – сказал полузащитник «Реала».