Каземиро: «История «Реала» давит на соперников. У нас есть обладатель «Золотого мяча», есть Бензема, есть лучший вратарь мира»

Полузащитник «Реала» Каземиро рассказал о давлении на соперников команды в .

– История «Реала» давит на тех, кто играет против нас. Клуб выиграл ЛЧ 13 раз, и это не совпадение, а следствие тяжелой работы футболистов на протяжении всей истории команды.

Да, в футболе важно текущее положение дел, у клубов может быть более сильная или более слабая команда в конкретный момент. Но когда вы играете против «Реала», то понимаете, что вас ждет тяжелое противостояние. Не только из-за уровня игроков, но и из-за истории, из-за давления во время матчей на «Сантьяго Бернабеу».

На нашем стадионе происходит то, чего не встретишь на других. Такое возможно только у нас, в Мадриде.

– Вам не кажется, что сейчас больше внимания уделяют таким командам, как «ПСЖ» и «Манчестер Сити», где полно звезд?

– У «Реала» тоже есть обладатель «Золотого мяча» [ ] и другие игроки, которые могли бы его получить. У нас есть Бензема, который тоже должен получить «Золотой мяч». И у нас есть лучший вратарь мира – .

Люди знают, что такое «Реал» и насколько хороши его футболисты, – отметил .

«Челси» зарубится с «Реалом», «Атлетико» испытает «Сити». Все пары четвертьфиналов Лиги чемпионов