Директор «Ювентуса» Арривабене: «Роналду был мотивирован на предсезонке, и я думал, что он останется. Но он решил иначе»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Маурицио Арривабене Футбол

Генеральный директор «Ювентуса» рассказал об уходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Португальский форвард провел в составе туринцев первый матч текущего розыгрыша чемпионата Италии, а затем был продан в английскую команду.

«В первые дни предсезонной подготовки я увидел мотивированного Роналду. Я думал, что он останется.

А потом он решил иначе, и мы знаем, что случилось дальше», – сказал Маурицио Арривабене Corriere dello Sport.

Роналду в текущем сезоне забил за «МЮ» 12 голов за 24 игры АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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