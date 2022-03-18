Директор «Ювентуса» Арривабене: «Роналду был мотивирован на предсезонке, и я думал, что он останется. Но он решил иначе»

Генеральный директор «Ювентуса» рассказал об уходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
Португальский форвард провел в составе туринцев первый матч текущего розыгрыша чемпионата Италии, а затем был продан в английскую команду.
«В первые дни предсезонной подготовки я увидел мотивированного Роналду. Я думал, что он останется.
А потом он решил иначе, и мы знаем, что случилось дальше», – сказал Маурицио Арривабене Corriere dello Sport.
Роналду в текущем сезоне забил за «МЮ» 12 голов за 24 игры АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.