Лэмпард сломал руку, празднуя победный гол «Эвертона» на 99-й минуте матча с «Ньюкаслом»

сломал руку, празднуя победный гол «Эвертона» в матче с .

«Эвертон» победил в перенесенном матче 20-го тура благодаря мячу, забитому Алексом Ивоби на 99-й минуте.

– Я не знаю, я сделал это, празднуя гол. Думаю, я просто как-то ударился обо что-то. Через две минуты я осознал, что рука дрожит и немного болит. Но я согласен на это после трех очков.

– Сколько еще переломов вы готовы перенести до конца сезона?

– Можно один за игру. Этот матч был особенным, а несколько недель назад он не казался нам таким, – сказал тренер «Эвертона».

Команда Лэмпарда прервала серию из 4 поражений в АПЛ, набрала 25 очков и поднялась на 17-е место в таблице. оторвался от зоны вылета на 3 балла, проведя на две игры меньше, чем «Уотфорд», идущий 18-м.