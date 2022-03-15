Джейми Каррагер: «Игроки «Эвертона» – полное позорище. У них были Анчелотти, Бенитес, Куман – ничего не работает»

раскритиковал игроков «Эвертона».

«С все дело в том, что игроки команды – полное позорище.

Можно говорить о Фрэнке [Лэмпарде], можно говорить о Рафе [Бенитесе]. Это два совершенно разных тренера с точки зрения стиля. можно было назвать оборонительным тренером. Его команда сидела в обороне и позволяла играть другим командам, но Фрэнк – полная противоположность.

Игру при Рафе можно было назвать скучной, она действительно была скучной, он не создавал атмосферу на «Гудисоне». При Фрэнке команда прессингует, пытается атаковать, но тем не менее их результаты ужасны.

У них были , Рафа Бенитес, , Марку Силва... Они перебрали всех тренеров, о которых можно подумать. Это похоже на ситуацию в «Манчестер Юнайтед», где какого тренера ни назначь – ничего не работает.

Игроки «Эвертона» – полное позорище, это правда так», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».