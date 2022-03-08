Лэмпард о 17-м месте «Эвертона»: «Я пришел без волшебной палочки. Важно сохранять позитивный настрой, но не глупый оптимизм»

высказался о сложном периоде .

«Я пришел без волшебной палочки. Когда я пришел в клуб, было ощущение, что он может пойти ко дну. Это ощущалось во сем городе, и я должен был это изменить. Мне казалось, что мы это изменили.

Но это [трудный период] – проверка на то, действительно ли это так. Я играл 20 лет, у меня были сотни таких периодов.

Общее настроение хорошее, но мы не должны его потерять, потому что люди будут поливать нас после одной плохой игры. Мы должны мыслить масштабнее – впереди еще 13 игр.

Когда я пришел, были проблемы, и их решение становится все яснее. Важно, чтобы оставался позитивный настрой, но не глупый оптимизм», – сказал Лэмпард.

«Эвертон» проиграл 3 матча АПЛ подряд с общим счетом 0:8 и идет на 17-м месте, в одном очке от зоны вылета.