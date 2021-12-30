Стерлинг о преклонении колена: «Часто случаи расизма обсуждают 5-7 дней, а потом делают вид, что все в порядке. Хотим подчеркивать проблему»

Полузащитник поделился мнением о том, как преклонение футболистами колена в знак поддержки движения Black Lives Matter влияет на общество.

«Думаю, большим вопросом для сборной Англии было: «Продолжим ли мы делать это на Евро?»

По моему мнению, часто, когда случаются проявления расизма или просто что-то происходит, в футболе и большинстве сообществ люди обсуждают эту проблему в течение пяти-семи дней, а потом забывают и делают вид, что все в порядке.

Когда это повторятся еще раз, мы снова что-то делаем. Но мы, как страна, как игроки, которые попадали в такие ситуации и сталкивались с расизмом, просто хотим продолжать подчеркивать эту проблему.

Да, случалось, что мы садились и задавались вопросом: «Это послание все еще мощное?» И мы отвечали: «Да». Как группа и коллектив мы хотели не останавливаться», – сказал Стерлинг, беседуя с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом в эфире BBC.