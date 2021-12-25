Саутгейт о правах человека в Катаре: «Мы подготовим игроков к вопросам и поможем составить мнение. Не хочу, чтобы их использовали»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вновь ответил на вопрос о нарушениях прав человека в Катаре.

– Вы говорили, что обсудите этот вопрос с командой, как только отберетесь на чемпионат мира. Когда вы планируете это сделать?

– Да, думаю, что игроки, конечно, сами обо всем прочитают. Нужно с максимальной ответственностью подойти к их подготовке, нужно помочь им сформировать собственное мнение. Нужно, чтобы они были как можно более информированы, когда будут публично выступать.

Вы знаете, что я постоянно слежу за новостями, так что я осведомлен. Я уже поговорил с людьми из Катара, мы общались с представителями таких организаций, как Amnesty International. Мы собираем истории по кусочкам и пытаемся сложить их вместе. Я осознаю, что защищать игроков – часть моей работы. Мы просто не хотим, чтобы нас использовали как приспособленцев, зарабатывая репутацию за наш счет.

Мы выступаем за инклюзивность, наша команда именно такая. Думаю, все знают, за какие ценности выступает сборная Англии, так что мы действительно заботимся о том, чтобы инклюзивность применялась ко всем. Мы хотим, чтобы наши фанаты поехали на чемпионат мира, это очень важно для нас. Есть и другие волнующие нас проблемы, но мы должны разобраться с имеющимися фактами до того, как давать комментарии.

Да, мы не боимся высказываться, если чувствуем, что это правильно. Я не хочу, чтобы март превратился в непрерывную пресс-конференцию, в ходе которой на игроков напрыгивают, и мы все время тратим на разговоры о Катаре.

Вы знаете, что мы должны готовить команду к матчам. Мы чувствуем, что несем ответственность за то, чтобы подготовить их к возможным вопросам, но я не хочу, чтобы их использовали. Я буду внимательно следить за этим, – сказал Саутгейт.