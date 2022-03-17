Аллегри о вылете из ЛЧ: «10 команд в Европе сильнее «Ювентуса», нужно быть реалистами. Это не стыдно, это факт»

прокомментировал разгром от «Вильярреала».

В ответном матче 1/8 финала итальянская команда дома поиграла со счетом 0:3 и вылетела из турнира. Первая игра завершилась вничью (1:1)

– Как спасти сезон «Ювентуса»? Считаете ли вы выступление в этом сезоне провальным?

– Если вы готовы врать себе, можете считать так, но в реальности все иначе. Вы это понимаете?

Я знал, что в случае вылета все будут говорить о провале, но это ложь. Я знаю цену команде. Мы используем одних и тех же игроков уже два месяца, мы боремся за четверку лучших в чемпионате и Кубок Италии. Мне не в чем упрекнуть ребят. Они делают экстраординарные вещи.

Сезон продолжается, у нас есть цели, которых нужно достичь. Мы разочарованы, и мы дадим оценки игре, чтобы стать лучше. Мы делаем это каждый год. А еще нужно быть реалистами. В Европе десять команд сильнее «Ювентус». Это не стыдно, это факт.

Согласен, что мы должны были проходить дальше, но игра не была простой. Сейчас бесполезно говорить, мы должны молчать, сосредоточиться на Серии А и Кубке Италии. Посмотрим, сможем ли мы взять трофей дома, – сказал тренер .

Осторожнее с комплиментами «Вильярреалу». Эмери здорово перестроился, но до 75-й минуты «Юве» был мощнее (особенно в первом тайме)