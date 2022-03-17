Аллегри о 0:3: «Ювентус» двигал мяч, а «Вильярреал» защищался вдевятером, не пытаясь атаковать. Один момент все перевернул»

прокомментировал разгром от .

В ответном матче 1/8 финала итальянская команда дома поиграла со счетом 0:3 и вылетела из турнира. Первая игра завершилась вничью (1:1)

«Я бы играл так, как мы делали это на протяжении 65 минут – парни действовали хорошо. В какой-то момент «Вильярреал» ушел в защиту, и один момент все перевернул.

Нам нужно принять это поражение, оно некрасивое. Но я не могу жаловаться на парней, они играли хорошо. Я не зол ни на кого.

Я поздравил Эмери, он правильно подошел к этой игре – был один из его типичных матчей. Надо двигаться вперед, полемика никому не поможет.

Таков футбол. Иногда все складывается в твою пользу, иногда – против. Это просто нужно принять.

Мы старались двигать мяч, а «Вильярреал» в какой-то момент играл вдевятером за линией мяча, даже не пытаясь контратаковать.

У нас были моменты в первом тайме, а соперник нацеливался на дополнительное время или хотел извлечь максимум из каких-то эпизодов. В случае с первым пенальти мы действовали очень наивно. Потом мы пропустили еще два гола и утратили контроль над игрой», – заявил главный тренер в эфире Amazon Prime Italia.