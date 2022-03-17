Патрис Эвра: «У «Ювентуса» нет класса, особенно в полузащите. При мне были Маркизио, Видаль, Пирло, а сейчас там Артур»

Патрис Эвра раскритиковал «Ювентус» за разгром от «Вильярреала».

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская команда дома поиграла со счетом 0:3 и вылетела из турнира. Первая игра завершилась вничью (1:1)

«Я очень разочарован из-за того, что показал сегодня «Юве».

Кажется, что Аллегри творит чудеса с тем, что у него есть. У команды нет класса, особенно в полузащите.

При мне были Маркизио, Видаль, Пирло, а сейчас там Артур. Не думаю, что он сделал хотя бы один пас, который изменил игру. Он не делает разницу. », – заявил бывший защитник «Ювентуса» в эфире Amazon Prime Italia.