Эмери о 3:0 с «Ювентусом»: «Знали, что нашему вратарю нужно хорошо сыграть, а нам – ждать своего момента»

объяснил, как «Вильярреал» обыграл .

Испанская команда разгромила итальянскую на выезде (3:0) в ответном матче 1/8 финала (первая игра – 1:1).

«У нас был план на игру. Мы знали, что будут сложные моменты.

Мы рассчитывали на , хотели, чтобы он вышел в нужный момент. Сегодня он вернулся (испанец не играл больше месяца, он вышел на замену на 74-й минуте, а на 78-й забил победный гол с пенальти – прим. Sports.ru).

Матчи складываются по-разному, игра течет в разных направлениях. Мы знали, что нашему вратарю [ ] нужно будет хорошо играть, а нам – ждать своего момента.

В первом тайме соперник был опаснее, после перерыва игра была более равной.

Кто бы ни достался нам в четвертьфинале, это будет топ-команда, как и наш сегодняшний соперник», – сказал главный тренер .

«Юве» снова провалился в ЛЧ – 3 года не могут пройти 1/8. Это очень больно