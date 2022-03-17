Эмери о 3:0 с «Ювентусом»: «Знали, что нашему вратарю нужно хорошо сыграть, а нам – ждать своего момента»

Теги Ювентус Вильярреал серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Унаи Эмери Жерар Морено Херонимо Рульи Футбол

Унаи Эмери объяснил, как «Вильярреал» обыграл «Ювентус».

Испанская команда разгромила итальянскую на выезде (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).

«У нас был план на игру. Мы знали, что будут сложные моменты.

Мы рассчитывали на Жерара Морено, хотели, чтобы он вышел в нужный момент. Сегодня он вернулся (испанец не играл больше месяца, он вышел на замену на 74-й минуте, а на 78-й забил победный гол с пенальти – прим. Sports.ru).

Матчи складываются по-разному, игра течет в разных направлениях. Мы знали, что нашему вратарю [Херонимо Рульи] нужно будет хорошо играть, а нам – ждать своего момента.

В первом тайме соперник был опаснее, после перерыва игра была более равной.

Кто бы ни достался нам в четвертьфинале, это будет топ-команда, как и наш сегодняшний соперник», – сказал главный тренер «Вильярреала».

«Юве» снова провалился в ЛЧ – 3 года не могут пройти 1/8. Это очень больно

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