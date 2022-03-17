Аллегри о 0:3 в ЛЧ от «Вильярреала»: «Ювентус» не заслужил осуждения, так как провел одну из лучших игр»

высказался о вылете из от «Вильярреала».

«Как вернуться на правильный путь? Сразу же забыть об этом результате, ведь у нас еще есть матчи Серии А. Мы уже не можем повлиять на результат. Нам не повезло, потому что на протяжении 75 минут мы играли хорошо и создали несколько моментов.

Во втором тайме стало сложнее, потому что они ждали на своей половине, а мы были уже не так хороши. И один эпизод мог решить игру. Это и произошло».

О свисте фанатов в конце игры

«Болельщики приходят на стадион, они имеют право решать, свистеть или аплодировать. Но в этот раз парни не заслужили осуждения, потому что провели одну из лучших игр. В том числе – и с точки зрения техники», – сказал тренер .

Осторожнее с комплиментами «Вильярреалу». Эмери здорово перестроился, но до 75-й минуты «Юве» был мощнее (особенно в первом тайме)

«Юве» снова провалился в ЛЧ – 3 года вылетов в 1/8. Особенно неприятно для Аньелли с его Суперлигой