«Мбаппе – лучший игрок поколения. Он получит «Золотой мяч», ведь те, кто опережал его, стареют». Жардим о Килиане

считает, что получит .

– Мбаппе уже был топ-игроком, когда уходил из «Монако». Теперь он набрался опыта и продолжает это делать. Он становится все лучше, у него лучший возраст, он готов на 100%. Я наблюдал за ним в прошлом году и в этом сезоне, и Мбаппе – самый важный игрок , он постоянно забивает или решает моменты.

Когда я начинал работать с 16-летним Килианом, сложно было представить, что он выйдет на такой уровень. Нт прошло несколько лет, и мы уже увидели его мастерство, характер... Мы сразу увидели, что у него есть не только потенциал, но и пространство для прогресса. Он делал шаги вперед, не останавливаясь.

– Его считают одним из фаворитов на получение «Золотого мяча»...

– И я думаю, что он его получит. Игроки, которые опережали его в предыдущие годы, стареют. По моему мнению, Мбаппе – лучший игрок своего поколения. Он самый совершенный из нынешнего поколения, в последние годы он чаще всех решает исходы матчей, – сказал бывший тренер .