«ПСЖ» не хочет платить «Монако» 35 млн евро бонуса за продление контракта с Мбаппе

«ПСЖ» не хочет выплачивать «Монако» часть бонусов за .

По данным Le Parisien, в соглашении между клубами было прописано, что парижане заплатят за форварда 145 млн евро. Предполагалось, что еще 35 млн евро отдаст в качестве бонуса, который активируется в случае, если Мбаппе продлит контракт с клубом.

«ПСЖ» делает все, чтобы подписать новое соглашение с французским нападающим, но при этом не хочет платить эти 35 млн евро и ищет пути обхода.

Рассматривается вариант, при котором Мбаппе подпишет новый контракт с «ПСЖ» в июле. Технически это станет не продлением соглашения, а подписанием нового контракта, так как действующий договор футболиста истекает 30 июня.

В этом сезоне 23-летний форвард забил 14 голов и отдал 10 передач в 24 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.