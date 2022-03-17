Погба после истечения контракта с «МЮ» решит, где продолжит карьеру

решит, где продолжит карьеру, после истечения контракта с .

Француз не станет подписывать предварительное соглашение с новым клубом по ходу нынешнего сезона и станет свободным агентом летом. Погба хочет сконцентрироваться на концовке сезона, а уже после его завершения он намерен заняться собственным будущим.

«МЮ» провел с игроком переговоры по новому контракту летом прошлого года, однако стороны не пришли к договоренности. С января Погба, который выступает за «Юнайтед» с августа 2016 года, имеет право вести переговоры с другими клубами.

В этом сезоне 29-летний полузащитник провел 23 матча за «МЮ» и забил 1 гол. Его полная статистика – здесь.