Погба после истечения контракта с «МЮ» решит, где продолжит карьеру

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Поль Погба решит, где продолжит карьеру, после истечения контракта с «Ман Юнайтед».

Француз не станет подписывать предварительное соглашение с новым клубом по ходу нынешнего сезона и станет свободным агентом летом. Погба хочет сконцентрироваться на концовке сезона, а уже после его завершения он намерен заняться собственным будущим.

«МЮ» провел с игроком переговоры по новому контракту летом прошлого года, однако стороны не пришли к договоренности. С января Погба, который выступает за «Юнайтед» с августа 2016 года, имеет право вести переговоры с другими клубами.

В этом сезоне 29-летний полузащитник провел 23 матча за «МЮ» и забил 1 гол. Его полная статистика – здесь.

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