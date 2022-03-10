Погба общается с «Реалом» и «ПСЖ». «МЮ» не делал предложений по контракту с лета

Поль Погба может уйти из «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб с лета не делал хавбеку новых предложений о подписании нового соглашения. Официально француз не отклонил тот проект соглашения, но его окружение тогда оценило этот вариант как «первоначальный этап переговоров».
Однако новых предложений со стороны «Манчестер Юнайтед» не последовало.
«ПСЖ» и «Реал» по-прежнему общаются с представителями Погба. При этом не исключается, что Поль останется в «МЮ», пишет журналист Sky Sports Дармеш Шет.
В этом сезоне 28-летний центральный полузащитник провел 21 матч за «МЮ» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач (4 из них – в игре 1-го тура АПЛ с «Лидсом»).
Статистика Погба – здесь.