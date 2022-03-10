Погба общается с «Реалом» и «ПСЖ». «МЮ» не делал предложений по контракту с лета

может уйти из .

Английский клуб с лета не делал хавбеку новых предложений о подписании нового соглашения. Официально француз не отклонил тот проект соглашения, но его окружение тогда оценило этот вариант как «первоначальный этап переговоров».

Однако новых предложений со стороны «Манчестер Юнайтед» не последовало.

и по-прежнему общаются с представителями Погба. При этом не исключается, что Поль останется в «МЮ», пишет журналист Sky Sports Дармеш Шет.

В этом сезоне 28-летний центральный полузащитник провел 21 матч за «МЮ» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач (4 из них – в игре 1-го тура с «Лидсом»).

Статистика Погба – здесь.