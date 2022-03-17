Правительство Великобритании проведет переговоры с УЕФА, чтобы фанаты «Челси» смогли посетить матчи 1/4 финала ЛЧ

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Фанаты «Челси» могут попасть на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Правительство Великобритании планирует провести переговоры с УЕФА, чтобы найти способ допустить болельщиков лондонского клуба на домашнюю игру.

Одним из рассматриваемых вариантов является продажа билетов с передачей всей выручки УЕФА или на благотворительность.

В то же время из-за санкций Евросоюза в отношении владельца «Челси» Романа Абрамовича существуют сомнения, состоятся ли матчи 1/4 финала вообще, сообщает The Telegraph.

Если «Челси» по итогам жеребьевки попадет на английскую команду, то правительство Великобритании обеспечит проведение игр.

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