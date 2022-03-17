Правительство Великобритании проведет переговоры с УЕФА, чтобы фанаты «Челси» смогли посетить матчи 1/4 финала ЛЧ

Фанаты «Челси» могут попасть на матч 1/4 финала .

Правительство Великобритании планирует провести переговоры с , чтобы найти способ допустить болельщиков лондонского клуба на домашнюю игру.

Одним из рассматриваемых вариантов является продажа билетов с передачей всей выручки УЕФА или на благотворительность.

В то же время из-за санкций Евросоюза в отношении владельца «Челси» Романа Абрамовича существуют сомнения, состоятся ли матчи 1/4 финала вообще, сообщает The Telegraph.

Если «Челси» по итогам жеребьевки попадет на английскую команду, то правительство Великобритании обеспечит проведение игр.

Безумные три недели «Челси» – от одной победы над «Лиллем» до другой