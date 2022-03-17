Тухель о победном голе Аспиликуэты: «Легенда «Челси». Он ежедневно показывает, что значит быть капитаном»

Главный тренер «Челси» высоко отозвался о .

Защитник «синих» забил победный гол в ответном матче 1/8 финала чемпионов с «Лиллем» (2:1).

«Он идеальный пример отличного человека и лидера команды. Он просто делает то, что должен, какие бы времена и обстоятельства нас ни окружали. Неважно, является ли он игроком основы или выходит на замену, — он делает свою работу.

Он продолжает делать свое дело день за днем, даже когда у него не все складывается идеально и он не всегда играет регулярно. Ему приходится играть на позиции вингбека, которая, возможно, не наилучшая для него, но он выходит на поле и ежедневно демонстрирует, что значит быть капитаном .

Он уже легенда клуба, и это то, что нам нужно. Я не думаю, что в данный момент нам нужно что-то большее.

Мы ждем от каждого должного отношения к делу, усердной командной работы, крепкого духа. Все это у нас есть, и Аспи вносит неоценимый вклад в этом отношении», – сказал Тухель.

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