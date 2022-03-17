Тухель о жеребьевке 1/4 ЛЧ: «Челси» хочет стать командой, которую никто не хочет получить в соперники»

высказался в преддверии жеребьевки 1/4 финала чемпионов.

Главный тренер поделился мнением после ответного матча 1/8 финала с «Лиллем» (2:1, первая игра – 2:0).

«Я хочу, чтобы никто не хотел сыграть с нами по результатам жеребьевки. Именно в этой роли мы видим себя на стадии 1/4 финала.

[о выходе в 1/4 финала ЛЧ] Делая это раз за разом, мы совершаем большой шаг вперед, и именно поэтому мы бьемся за место в топ-4 в, возможно, сильнейшей лиге мира на сегодняшний день и снова достигли стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

Для этого нам необходимо демонстрировать свой максимум, и мы хотим стать той командой, которую никто не хочет заполучить в соперники, а там будет видно», – сказал Тухель.

Вот все участники 1/4 финала ЛЧ. Жеребьевка будет из одной корзины, фаворита три – «Бавария», «Сити» и «Ливерпуль»