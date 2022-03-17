Тухель о 2:1 с «Лиллем»: «Мы проявили стойкость и менталитет, преодолев трудности. Горжусь тем, что мы все еще можем добиваться результатов»

подвел итоги матча против в 1/8 финала ЛЧ.

«Синие» одержали победу со счетом 2:1. Первая игра завершилась победой со счетом 2:0.

«Блестяще. Очень приятно, что здесь так много болельщиков поддерживали команду, это великолепно. Четвертьфинал – это большой шаг. Мы проявили стойкость и менталитет, преодолев трудности.

У «Челси» есть культура, основанная на ежедневной работе. С первого дня здесь я увидел менталитет, согласно которому футбол на первом месте. Все выкладываются на пределе возможностей и сосредоточены на футболе.

Мы пытались создать атмосферу. Эта культура уже установлена, и это помогает нам сейчас сосредоточиться в трудные и отвлекающие времена.

Мы поддерживаем игроков. Очень приятно, что мы все еще можем добиваться результатов, и я горжусь этим», – сказал главный тренер «Челси» BT Sport.