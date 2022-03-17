3 эксперта ЭСК РФС посчитали пенальти в ворота «Спартака» ошибочным, 2 – правильным

ЭСК РФС не пришла к единому мнению по вопросу пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар» (1:2).
Ранее комиссия сообщила, что пенальти в ворота «Спартака» на 84-й минуте признан ошибочным, отметив, что так решило большинство членов ЭСК.
Три эксперта из пяти посчитали, что 11-метровый удар был назначен ошибочно, два – что пенальти назначен правильно, сообщает «РБ Спорт».
В состав комиссии входят Ашот Хачатурянц (председатель, без права голоса), Сергей Зуев (заместитель председателя), Витор Перейра, Николай Иванов, Сергей Фурса, Николай Левников, Павел Каманцев (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).