Агент Языджи: «Если Юсуф перейдет в большой европейский клуб, он сделает это с помощью игры в ЦСКА»

Адем Чебеджи, агент , высказался о возможном уходе хавбека из ЦСКА летом.

Права на турка принадлежат «Лиллю».

«Если Юсуф собирается переходить в большой европейский клуб, он сделает это с помощью своей игры в ЦСКА. Потому что армейский клуб дал людям возможность увидеть настоящего Языджи.

Березуцкий сильно доверяет ему. Юсуф никогда не оставляет своих товарищей одних в беде. Опять-таки, Юсуф очень любит ЦСКА и счастлив здесь.

Главный тренер верит в него, а Юсуф благодарит его своей игрой — это прекрасно. В футболе не всегда можно встретить такую позитивную атмосферу, как в , – сказал агент.

Языджи – новая звезда РПЛ. Вытаскивает матчи, переключается между позициями и классно исполняет стандарты