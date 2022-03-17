Агент Языджи: «Если Юсуф перейдет в большой европейский клуб, он сделает это с помощью игры в ЦСКА»

Адем Чебеджи, агент Юсуфа Языджи, высказался о возможном уходе хавбека из ЦСКА летом.
Права на турка принадлежат «Лиллю».
«Если Юсуф собирается переходить в большой европейский клуб, он сделает это с помощью своей игры в ЦСКА. Потому что армейский клуб дал людям возможность увидеть настоящего Языджи.
Березуцкий сильно доверяет ему. Юсуф никогда не оставляет своих товарищей одних в беде. Опять-таки, Юсуф очень любит ЦСКА и счастлив здесь.
Главный тренер верит в него, а Юсуф благодарит его своей игрой — это прекрасно. В футболе не всегда можно встретить такую позитивную атмосферу, как в ЦСКА», – сказал агент.
Языджи – новая звезда РПЛ. Вытаскивает матчи, переключается между позициями и классно исполняет стандарты