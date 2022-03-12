Языджи забил за ЦСКА во всех 3 матчах в РПЛ. У него 5 (3+2) очков в 4 играх после перехода из «Лилля»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Бахтиер Зайнутдинов Юсуф Языджи Даниил Худяков Футбол

Полузащитник Юсуф Языджи забил за ЦСКА в 3-м матче чемпионата России подряд.

Армейцы в гостях встречаются с «Локомотивом» (1:1, перерыв) в 21-м туре РПЛ.

На 39-й минуте голкипер хозяев Даниил Худяков отразил удар хавбека Бахтиера Зайнутдинова, но Языджи успел добить мяч в ворота.

Языджи – первый игрок, забивший в каждом из своих первых трех матчей за ЦСКА в РПЛ, как минимум с 2009 года, когда Opta начала собирать статистику в чемпионате России/

После перехода в ЦСКА из «Лилля» турецкий футболист забил уже 3 мяча и отдал 2 результативные передачи за 4 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «Локомотив» – ЦСКА. 1:1 – Изидор забил. Текстовый онлайн есть

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