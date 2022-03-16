Игбоун расторг контракт с «Нижним Новгородом», Ларсен – приостановил

и Ларс Ларсен покинули .

«Нижний Новгород» сообщил об уходе двух легионеров.

«По просьбе игрока футбольный клуб «Нижний Новгород» приостановил действие контракта полузащитника . Он покинул расположение команды. Контракт игрока приостановлен, но не завершен.

По соглашению сторон расторгнут контракт с нападающим Сильвестром Игбоуном», – говорится в заявлении клуба.

31-летний нигериец присоединился к «Нижнему» 20 февраля и провел в одну игру за клуб. Статистика игрока – здесь.

23-летний датчанин перешел в клуб РПЛ 5 февраля и успел провести 4 матча, его статистика – здесь.