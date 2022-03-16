Игбоун расторг контракт с «Нижним Новгородом», Ларсен – приостановил

Сильвестр Игбоун и Ларс Ларсен покинули «Нижний Новгород».
«Нижний Новгород» сообщил об уходе двух легионеров.
«По просьбе игрока футбольный клуб «Нижний Новгород» приостановил действие контракта полузащитника Ларса Ларсена. Он покинул расположение команды. Контракт игрока приостановлен, но не завершен.
По соглашению сторон расторгнут контракт с нападающим Сильвестром Игбоуном», – говорится в заявлении клуба.
31-летний нигериец присоединился к «Нижнему» 20 февраля и провел в РПЛ одну игру за клуб. Статистика игрока – здесь.
23-летний датчанин перешел в клуб РПЛ 5 февраля и успел провести 4 матча, его статистика – здесь.