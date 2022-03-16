Mиниcтp спорта Матыцин об РПЛ как аналоге КХЛ: «Никаких ограничений, чтобы зарубежные клубы выступали в чемпионате России, я не вижу»

Олег Матыцин ответил на вопрос о возможном присоединении команд из других стран к .

– Представляете, чтобы РПЛ стала аналогом – открытой лигой с иностранными клубами?

– А почему нет? Надо изучить экономическую и логистическую модели. Никаких ограничений, чтобы зарубежные клубы выступали в чемпионате России, я не вижу. Все регламенты пишутся людьми - юристами и специалистами, так что законодательство Российской Федерации и других стран позволяет проводить такие соревнования, а если оно потребует внесения корректировок, значит, оперативно будем это делать.

– Клубы элитного футбольного дивизиона изъявили расширить лигу с 16 до 18 команд. Могут ли в таком случае присоединиться клубы из Белоруссии, Казахстана, Армении, а также из Крыма, ДНР и ЛНР?

– Мы будем ждать предложений от РФС, РПЛ. Что касается нормативно-правового регулирования со стороны Минспорта, то мы готовы оказать максимально оперативное содействие, – сказал министр спорта России.