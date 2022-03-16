Олег Матыцин: «Раз легионеров становится меньше, значит, проблема лимита уходит сама. Можно принять другой регламент, если необходимо»

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что отъезд легионеров повлияет на проблему лимита.

– С учетом отъезда иностранцев, лимит на легионеров в футболе может быть отменен?

– Смотрю на этот вопрос с точки зрения государственного регулятора. Профессиональное спортивное сообщество предлагает варианты, обосновывает необходимость изменений, а мы в свою очередь должны оперативно реагировать.

Раз легионеров в российских клубах становится меньше, значит, проблема лимита постепенно уходит сама собой. В таком случае можно принять другой регламент, если будет необходимо. Ведь в регламентирующих документах прописано, что на поле или в заявке должно быть не более определенного количества иностранных спортсменов.

Если это работает в нынешних условиях, то изменения в регламент вносить не нужно, а если не работает, то необходимо этот регламент корректировать.

У РФС достаточно ресурсов. Знаю, какое внимание уделяет общей системе развития футбола. Считаю акценты РФС на создание эффективной системы детско-юношеского футбола, развитие инфраструктуры очень правильные и долгосрочные. И главное, совершенно своевременные.

– Предложение РФС об изменении лимита на какой стадии находится? Отправлено ли оно в правительство на согласование?

– Да, вот-вот будет согласовано. Если в текущей ситуации никаких других предложений со стороны РФС не будет сделано, то оно будет максимально быстро утверждено, – сказал Матыцин.