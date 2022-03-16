«Рубин» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу Мешкова. Клуб насчитал 13 ошибочных или спорных судейских решений в матче с «Ростовом»

«Рубин» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу судьи Виталия Мешкова.

Клуб насчитал 13 ошибочных или спорных судейских решений в матче 21-го тура РПЛ против (1:2).

обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений в матче с «Ростовом», в частности, эпизод с неназначенным пенальти за игру рукой на 11-й минуте встречи.

Также клуб просит дать оценку качеству работы на матче судьи и всей судейской бригады, учитывая, что 13 ошибочных или спорных судейских решений против одной из команд за матч достаточно, чтобы посчитать судейство либо неквалифицированным, либо предвзятым», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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