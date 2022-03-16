Тадич о 0:1 с «Бенфикой»: «Аякс» играл лучше. Они ничего не создали, кроме одного штрафного»

Теги Бенфика Аякс Лига чемпионов УЕФА Душан Тадич Футбол

Душан Тадич считает несправедливым вылет «Аякса» из Лиги чемпионов.

Капитан амстердамского клуба высказался после ответного матча 1/8 финала с «Бенфикой» (0:1, первая игра – 2:2).

«Мы играли лучше соперника. «Бенфика» ничего не создала, кроме одного штрафного. Мы хотели доминировать и доминировали, но в одном-единственном эпизоде... Просто невероятно…

В еврокубках зачастую все решают стандарты и контратаки, и мы проиграли из-за стандарта. Этого не должно было случиться.

Конечно, я зол, потому что мы проиграли, но мы должны оставаться сильными», – сказал Тадич.

ЛЧ-сказка «Аякса» – ❌. Суперсезон разбился о «Бенфику»: пропустили первым же ударом в створ, впервые не забили сами

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные