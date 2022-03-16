Тадич о 0:1 с «Бенфикой»: «Аякс» играл лучше. Они ничего не создали, кроме одного штрафного»

считает несправедливым вылет «Аякса» из чемпионов.

Капитан амстердамского клуба высказался после ответного матча 1/8 финала с «Бенфикой» (0:1, первая игра – 2:2).

«Мы играли лучше соперника. ничего не создала, кроме одного штрафного. Мы хотели доминировать и доминировали, но в одном-единственном эпизоде... Просто невероятно…

В еврокубках зачастую все решают стандарты и контратаки, и мы проиграли из-за стандарта. Этого не должно было случиться.

Конечно, я зол, потому что мы проиграли, но мы должны оставаться сильными», – сказал Тадич.

ЛЧ-сказка «Аякса» – ❌. Суперсезон разбился о «Бенфику»: пропустили первым же ударом в створ, впервые не забили сами