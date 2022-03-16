Отаменди о выходе «Бенфики» в 1/4 ЛЧ: «Надо стремиться к большему»

оценил выход «Бенфики» в 1/4 финала чемпионов.

Защитник лиссабонского клуба поделился мнением после ответного матча 1/8 финала с (1:0, первая игра – 2:2).

«Нам надо стремиться к большему. Лига чемпионов – особенный турнир, большие матчи против великолепных команд. Сегодня мы провели отличный матч.

Мы хорошо защищались всей командой. Знали, как важно лишить «Аякс» свободного пространства, ведь у них классные игроки. А когда мы забили, было важно удержать победный счет. Я невероятно счастлив, что нам это удалось», – сказал Отаменди.

ЛЧ-сказка «Аякса» – ❌. Суперсезон разбился о «Бенфику»: пропустили первым же ударом в створ, впервые не забили сами