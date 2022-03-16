Отаменди о выходе «Бенфики» в 1/4 ЛЧ: «Надо стремиться к большему»

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Николас Отаменди оценил выход «Бенфики» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Защитник лиссабонского клуба поделился мнением после ответного матча 1/8 финала с «Аяксом» (1:0, первая игра – 2:2).

«Нам надо стремиться к большему. Лига чемпионов – особенный турнир, большие матчи против великолепных команд. Сегодня мы провели отличный матч.

Мы хорошо защищались всей командой. Знали, как важно лишить «Аякс» свободного пространства, ведь у них классные игроки. А когда мы забили, было важно удержать победный счет. Я невероятно счастлив, что нам это удалось», – сказал Отаменди.

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