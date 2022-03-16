Тен Хаг о 0:1 с «Бенфикой»: «Аякс» доминировал, но не хватало креатива»

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Эрик тен Хаг прокомментировал вылет «Аякса» из Лиги чемпионов.

Главный тренер амстердамского клуба высказался после ответного матча 1/8 финала с «Бенфикой» (0:1, первая игра – 2:2).

«Мы здорово атаковали позиционно и очень хорошо работали с мячом. Пожалуй, нам не хватало лишь креатива. Поэтому очень обидно, что потеря концентрации в одном эпизоде помешала нам пройти дальше.

[о том, почему так долго не делал замены]. Я надеялся, что Бергейс или Антони сотворят магию. Мы доминировали, так что я не видел смысла что-то менять», – сказал тен Хаг.

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