Роналду, Эланга, Фернандеш и Санчо – в старте «МЮ» на матч с «Атлетико»

Стало известно, кто сыграет за и «Атлетико» в матче 1/8 финала чемпионов.

Состав «МЮ»: Давид Де Хеа, Харри Магуйар, , Фред, Бруну Фернандеш, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Джейдон Санчо, Алекс Теллес, Энтони Эланга, Скотт Мактомини.

Состав : Ян Облак, Хосе Хименес, Родриго де Пауль, Коке, Жоау Феликс, , Ренан Лоди, Маркос Льоренте, Стефан Савич, Эктор Эррера, Рейнилду Мандава.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. На сайте можно будет посмотреть ее в прямом эфире. Начало – в 23:00 по московскому времени.