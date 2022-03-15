Роналду, Эланга, Фернандеш и Санчо – в старте «МЮ» на матч с «Атлетико»

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Стало известно, кто сыграет за «Ман Юнайтед» и «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Состав «МЮ»: Давид Де Хеа, Харри Магуйар, Криштиану Роналду, Фред, Бруну Фернандеш, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Джейдон Санчо, Алекс Теллес, Энтони Эланга, Скотт Мактомини.

Состав «Атлетико»: Ян Облак, Хосе Хименес, Родриго де Пауль, Коке, Жоау Феликс, Антуан Гризманн, Ренан Лоди, Маркос Льоренте, Стефан Савич, Эктор Эррера, Рейнилду Мандава.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. На сайте можно будет посмотреть ее в прямом эфире. Начало – в 23:00 по московскому времени. 

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