Коке считает Облака лучшим вратарем в мире: «Он доказал это в очередной раз»

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Коке назвал Яна Облака лучшим вратарем в мире.

Хавбек «Атлетико» высказался о своем одноклубнике после ответного матча 1/8 финапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0, первая игра – 1:1).

«Хотим пройти в турнире далеко, и это потрясающе, что мы по-прежнему в гонке. Нам важно продолжать борьбу в Лиге чемпионов в сезоне, в котором у нас то взлеты, то падения.

Мы заслуживали победы и в первом матче, а сегодня упорно бились, чтобы получить то, чего мы достойны в этом противостоянии.

На мой взгляд, Облак – лучший вратарь в мире. Сегодня он доказал это в очередной раз», – сказал Коке.

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