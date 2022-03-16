Коке считает Облака лучшим вратарем в мире: «Он доказал это в очередной раз»

Коке назвал лучшим вратарем в мире.

Хавбек «Атлетико» высказался о своем одноклубнике после ответного матча 1/8 финапа Лиги чемпионов с (1:0, первая игра – 1:1).

«Хотим пройти в турнире далеко, и это потрясающе, что мы по-прежнему в гонке. Нам важно продолжать борьбу в чемпионов в сезоне, в котором у нас то взлеты, то падения.

Мы заслуживали победы и в первом матче, а сегодня упорно бились, чтобы получить то, чего мы достойны в этом противостоянии.

На мой взгляд, Облак – лучший вратарь в мире. Сегодня он доказал это в очередной раз», – сказал .

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