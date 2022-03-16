Гризманн о выходе в 1/4 ЛЧ: «Самое важное – настрой. Хотели показать «МЮ», что против «Атлетико» очень тяжело играть»

прокомментировал выход «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Нападающий мадридского клуба высказался после ответного матча 1/8 финала с (1:0, первая игра – 1:1).

«Последние несколько недель я играл хорошо и сегодня хотел показать, на что способен, помочь команде как в атаке, так и в обороне. И каждый на поле делал то же самое. В этом и состоит путь вперед.

Самое важное – это настрой. Сегодня мы хотели показать, что против нас очень тяжело играть, мы старались не опускаться ниже своего уровня и атаковать. Здорово, что мы вышли в четвертьфинал», – сказал Гризманн.

Гол, которым «МЮ» выкинули из Лиги чемпионов. «Атлетико» просто порвал оборону хитрым маневром