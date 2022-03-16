Симеоне о победе над «МЮ»: «Атлетико» было не стыдно сыграть от обороны. Мы показали блестящую командную работу во 2-м тайме»

рассказал, за счет чего «Атлетико» обыграл в Лиге чемпионов.

Мадридский клуб пробился в четвертьфинал благодаря победе на в ответной игре 1/8 финала (1:0, первый матч – 1:1).

«Я доволен. Очень много людей работают над тем, чтобы добиваться успеха. Многие хотят уйти от нестабильных результатов.

Мы были конкурентоспособной командой, нам было не стыдно сыграть от обороны, и мы понимали, как действовать при выходе в атаку.

Гол не совсем соответствовал характеру игры, но он вселил в нас уверенность, что мы можем доставлять трудности сопернику.

Мы вышли вперед, а во втором тайме показали блестящую командную работу, одну из лучших в сезоне, и я этим очень доволен.

Все игроки «Атлетико» провели отличный матч, нет такого, кто плохо отработал», – сказал главный тренер .