Симеоне о победе над «МЮ»: «Атлетико» было не стыдно сыграть от обороны. Мы показали блестящую командную работу во 2-м тайме»

Диего Симеоне рассказал, за счет чего «Атлетико» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.
Мадридский клуб пробился в четвертьфинал благодаря победе на «Олд Траффорд» в ответной игре 1/8 финала (1:0, первый матч – 1:1).
«Я доволен. Очень много людей работают над тем, чтобы добиваться успеха. Многие хотят уйти от нестабильных результатов.
Мы были конкурентоспособной командой, нам было не стыдно сыграть от обороны, и мы понимали, как действовать при выходе в атаку.
Гол не совсем соответствовал характеру игры, но он вселил в нас уверенность, что мы можем доставлять трудности сопернику.
Мы вышли вперед, а во втором тайме показали блестящую командную работу, одну из лучших в сезоне, и я этим очень доволен.
Все игроки «Атлетико» провели отличный матч, нет такого, кто плохо отработал», – сказал главный тренер «Атлетико».